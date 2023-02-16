Deprem Bölgesindeki Enerji İhtiyacı İçin Güçler Birleşti

Anadolu Ajans'ın (AA) haberine göre Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde arama kurtarma ekipleri başta olmak üzere; güvenlik güçleri ve destek personelleri, halkın ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişimlerini ve çalışmalarını sürdürüyor.

Güneş enerjisi sektöründe hizmet veren firmalar, bölgelerde ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacına yönelik çalışmalara destek olmak adına güçlerini birleştirdi. Teknopark Ankara'da bulunan Sputek Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin kurucu ortakları Burhan Doğan, Mücahit Salli ve Alihan Demirbilek, bölgeye fayda sağlayacak birçok girişimde bulundu.

Taşınabilir güç çantaları sayesinde 20 güneş enerjisi ile aydınlatma ve telefon şarjı ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor.

Enerji İhtiyacı İçin Güçler Birleşti

Deprem bölgesindeki ihtiyacı gidermeye yönelik çalışan ekipler, belirlenen yerlere kurulumlarını yaptı. Bahsi geçen çantalar kurulduktan sonra jandarma ve komando birliklerinde denendi. Devriye gezilirken gece boyu aydınlatma ve şarj ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da başarılı sonuçlar alındı.

Sputek'in çağrısıyla birlikte bir tır ekipman hibesi sağlandı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin yaptığı bağış sayesinde de tespit edilen eksiklerin tamamı karşılandı. Temin edilen malzemeler Hatay Hassa Aktepe Jandarma Komutanlığı Karakolunda toplandı ve enerji merkez üssü oluşturuldu.

Bölgelerin aydınlatması ve iletişimlerinin kesilmemesi için şarj desteği sağlanıyor. Mevcut sistemler bu şekilde 7/24 enerji akışı sağlıyor. Enerjilerin sağlandığı birlikler şu şekildedir:

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı

Hatay İl Jandarma Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

Bölge komando birlik komutanlıkları

AFAD İl Müdürlüğü

Bölgede bulunan Mamak Belediyesiyle koordineli çalışan jandarma komutanlıkları, komando birlikleri, sınır bölgesindeki gözetleme noktası oluşturulan birlikler

Bahsi geçen bu birliklere enerji sağlamak adına birleşen; malzeme ve ekipman desteği sunan organizasyonlar: