Deprem Bölgesindeki Okulların Açılacağı Tarihler Belli Oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrinde büyük yıkıma yol açtı ve on binlerce can kaybı yaşandı. Pek çok alanda ilerleyişin durmasının ardından depremin yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladığımız bu günlerde devletin kurumlarından gelecekle ilgili yeni açıklamalar gelmeye başladı.

Üniversitelerin dönem sonuna dek yüzyüze eğitimle devam edeceğinin açıklanmasının ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde durumun ne olacağı merak konusuydu. Depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretime ara verilmiş, bazı öğrenciler ise çevre illere nakledilmişti.

Deprem Bölgesindeki Okulların Açılacağı Tarihler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerdeki eğitimlerin başlayacağı tarihleri açıkladı.