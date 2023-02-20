Deprem Bölgesindeki Okulların Açılacağı Tarihler Belli Oldu
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki okulların açılacağı tarihleri açıkladı. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrinde büyük yıkıma yol açtı ve on binlerce can kaybı yaşandı. Pek çok alanda ilerleyişin durmasının ardından depremin yaralarını yavaş yavaş sarmaya başladığımız bu günlerde devletin kurumlarından gelecekle ilgili yeni açıklamalar gelmeye başladı.
Üniversitelerin dönem sonuna dek yüzyüze eğitimle devam edeceğinin açıklanmasının ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde durumun ne olacağı merak konusuydu. Depremin ardından depremden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretime ara verilmiş, bazı öğrenciler ise çevre illere nakledilmişti.
Deprem Bölgesindeki Okulların Açılacağı Tarihler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen illerdeki eğitimlerin başlayacağı tarihleri açıkladı.
- Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibariyle okullar açılıyor.
- Gaziantep ve Osmaniye’de eğitim öğretime 1 Mart’a kadar verilen ara 13 Mart’a kadar uzatıldı.
- Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da eğitim öğretime verilen ara 27 Mart’a kadar uzatıldı.
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Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen ilk deprem ve sonrasında yaşanan 7.
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