Deprem Bölgesinden İhtiyaçlarınızı Bildirin: deprem.io

Geçtiğimiz gün yaşanan Kahramanmaraş depremi Türkiye'ye çepeçevre sarsmış durumda. 10'dan fazla şehirde etkilerini sürdüren deprem, binlerce can kaybına neden oldu. Hâlen daha sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına ekipler yetişmekte zorlanıyor ve insanlar sosyal medya üzerinden enkaz altında olduğunu bildiği kişilerin adreslerini paylaşıyor.

Gerek bu adresleri tek bir platformda toplamak gerek gıda ve ısınma ihtiyacı olanların ihtiyacını bildirmesini sağlamak amacıyla kurulan yeni site deprem.io, sosyal medyada oluşan bilgi kirliliğini de ortadan kaldırmaya yarıyor.

Enkaz Altındaki Kişilerin Adresleri ve Durumları Tek Platformda Toplanıyor

Enkaz altındaki kişilerin konumunu raporlayabileceği veya enkaz altında olduğunu bildiğiniz kişilerin konumunu raporlayabileceğiniz deprem.io'da aynı zamanda gıda veya ısınma ihtiyacı olan kişi ve kişilerin konumlarını da raporlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra gerekli noktalara iletilecek olan bağışlarınızı da deprem.io üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz.

Yardım bekleyen ve yardım edilen kişilerin de görüntülenebildiği site sayesinde sosyal medyada kurtarılmış olmasına rağmen saatler önce paylaşılan adreslerin tekrar tekrar paylaşılarak bilgi kirliliği oluşmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Sizin de bildirmek istediğiniz bir yakınınız var ise veya güncel durumu merak ediyor ve para bağışı yapmak istiyorsanız deprem.io'yu kullanabilirsiniz.