Deprem Bölgesine Ne Kadar Baz İstasyonu Kuruldu?

Büyük depremin üzerinden 11 gün geçmiş olmasına rağmen acımız ve mücadelemiz devam ediyor. 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden sonra bölgelerde büyük yıkımlar meydana geldi. Bu süreci daha da zorlaştıran faktörlerin başında da baz istasyonlarının zarar görmesi oldu.

Mobil ağ, bölgelerde günlerce devre dışı kaldı ve iletişim kurabilmek son derece zordu. Bu durum karşısında da Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, kullanıcıları tarafından topa tutuldu desek yanlış olmaz. Depremin üzerinden 11 gün sonra gelen bilgilere göre üç mobil operatör şirketi de şehirlerdeki şebeke sorununu çözebilmek için mobil baz istasyonu kurmaya devam ediyor.

İstasyonlardan Yarısı Sadece Hatay'da!

Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde daha yoğun kesinti yaşanması üzerine bu bölgelere öncelik verildi. Kurulan mobil baz istasyonları, kurulum yapan operatör haricindeki diğer operatörlere de bağlanarak bölgedekilere kolaylık sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine bakıldığı zaman bölgelere gönderilen ve kurulumu yapılan baz istasyon sayısı, karavan, römork ve kabinler 400 adedi geçti. Bunlardan yarısı sadece tahribatın en yüksek olduğu Hatay bölgesine kuruldu.

İnternet hizmetinin sunulacağı noktalar arasında çadırkentler ve konteyner alanları da bulunuyor. VSAT ve fiber internet kurulumu bu bölgelere yapılıyor. 3 GSM firması ve internet sağlayıcısıları öncelikli olarak çadırkentler ve yeni oluşan bölgelerde hizmet veriyor.

Vodafone Türkiye CEO'sundan Açıklama

Mesut Çevik, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy ile konuya dair görüştüğü videoyu dün YouTube kanalında yayınladı. Engin Aksoy, Vodafone Türkiye'nin deprem bölgesinde toplam 3050 baz istasyonunun bulunduğu söyledi. Yıkılan binalarla kullanılamaz hale gelen ve ağır hasar alan baz istasyonlarının fazla olduğunu da dile getiriyor.

Hatay ilinde 353 baz istasyonu bulunan bölgede depremin olduğu andan sonra %25'lik kapasite kaybı yaşadıklarına da dikkat çekti. Videonun tamamını izlemek için: