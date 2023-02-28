Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılıyor
MEB tarafından yapılan açıklamaya göre deprem bölgesindeki öğrencilere LGS ve YKS'ye hazırlık için Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor. İşte detaylar!
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 şehirde birçok bina yıkılırken, on binlerce can kaybı yaşanmıştı. Herkesin seferberlik içinde yardıma koştuğu şu günlerde deprem bölgesindeki öğrenciler için de yeni bir çözüm üretildi.
MEB'in yaptığı açıklamaya göre Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK), EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarlığı yapan öğretmenler görev alacak. Ayrıca 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek sağlayacak. Bu noktaların konum bilgileri ise dhgm.meb.gov.tr/dyk adresinden paylaşılacak.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Nasıl Sürdürülecek?
Deprem etkilenen illerde eğitim yeniden başlatılamasa da her koşulda eğitimi sürdürebilmek için böyle bir karar aldıklarını belirten Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı:
"En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz.
Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum."
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