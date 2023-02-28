Deprem Bölgesindeki Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açılıyor

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük depremden etkilenen 11 şehirde birçok bina yıkılırken, on binlerce can kaybı yaşanmıştı. Herkesin seferberlik içinde yardıma koştuğu şu günlerde deprem bölgesindeki öğrenciler için de yeni bir çözüm üretildi.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK), EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarlığı yapan öğretmenler görev alacak. Ayrıca 71 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek sağlayacak. Bu noktaların konum bilgileri ise dhgm.meb.gov.tr/dyk adresinden paylaşılacak.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları Nasıl Sürdürülecek?

Deprem etkilenen illerde eğitim yeniden başlatılamasa da her koşulda eğitimi sürdürebilmek için böyle bir karar aldıklarını belirten Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı: