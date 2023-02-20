Deprem Bölgesine İlk Etapta Yapılacak Konut Sayısı Belli Oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkilediği 11 ilden biri olan ve baştan aşağı yenilenmesine karar verilen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçeleriyle ilgili bir dizi incelemede bulundu. Bakan Kurum ayrıca İlk etapta yapılacak olan 250 bin konutla ilgili hazırlıklarından da bahsetti.

Hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapılacağını belirten Bakan Kurum, ilk ihalenin 22 Şubat'ta yapılacağını, temellerin ise Mart ayında atılmaya başlanacağını belirtti. Yeni evler için planan çalışmanın ise 3-4 katlı olacağı yönünde olduğunun altını çizdi.

İlk Etapta 250 Bin Konut Yapılacak

"Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro-bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız. Vatandaşımız müsterih olsun. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz. Hassas davranıyoruz."

Altı Dükkan Üstü Daire Devri Sona Eriyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutların yapımında koordine bir şekilde TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekansal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlükleri ile çalıştıklarını belirtti.

Bakan Kurum ayrıca kent ve konut tasarımında yerel dokunun ve sosyolojinin de gözetileceğini, altı dükkan, üstü daire döneminin ise kapanacağını söyledi.