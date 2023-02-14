Deprem Bölgesine Yakın İllerdeki Kiralara Fahiş Zamlar Yapıldı!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan bir araştırma depreme komşu illerde kiraların büyük ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Ülkemizde son yıllarda ev kiraları bir hayli artmış olsa da bazı ev sahipleri depremi fırsat bilerek deprem bölgesine yakın illerdeki kiraları depremin ardından hızla artırmış durumda. Emlakçılar Odası, deprem bölgesinin çevre illerindeki klraık ev fiyatlarının %50'yi aşkın arttığını belirtirken, bu duruma önlem alınması gerektiğinin de altını çiziyor.

Emlakçılar Odası Başkanları Kiralara Önlem Alınması Gerektiğini Belirtiyor

Konuyla ilgili bazı illerin Emlakçılar Odası Başkanları duruma olan tepkisini dile getirip bu ev sahiplerine önlem alınması gerektiğini söylüyor. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, bu artışları gerçekleştiren ev sahibi ve aracıları hakkında şikâyetlerde bulunacaklarını dile getirirken, Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da pek çok ev sahiplerine ulaşıp kendilerini uyardıklarını belirtti.

Ülkemizde yasal anlamda bir yaptırımı olmayan bu konuyla ilgili ne gibi bir gelişme olacağı şimdilik meçhul ancak deprem bölgesine çevre illerde kira fiyatını ücretsize indiren ev sahipleriyle dolu ülkemizde bu tip insanların bulunduğu için biz kendileri yerine utanıyoruz.