Deprem Bölgesinin İnşa Süreci Paylaşıldı!
Bakan Kurum, deprem bölgesinde başlayacak olan inşa sürecine dair 10 maddelik yolu paylaştı. İşte tüm maddeler ve detayları!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde inşa ve ihya sürecinde ilerleyecekleri yolların netleştiğini belirtti. Süreç boyunca yürütülecek çalışmaları da 10 madde şeklinde paylaştı.
Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremin sonrasında bölgedeki inşa sürecine ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımı yaparken şu ifadeleri kullandı: "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor."
İnşa Sürecinde İzlenecek 10 Yol
Bakan Kurum inşa ve ihya sürecinde izlenecek yolları paylaşırken "10 maddede deprem bölgesini yeniden ihya ve inşa süreci, bilimsel, hızlı ve güçlü" ifadelerini kullandı. Yapılacak çalışmaları da şu şekilde sıraladı:
- Yerleşime açılacak alanlarda tüm afet risklerinin tespiti yapılacak. Morfolojik, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik arazi kullanımı incelenecek.
- Zeminin depreme dayanıklılığını ortaya koyan mikro-bölgeleme ve jeolojik etüt çalışmaları devam edecek.
- Eski yerleşim alanlarının zemin incelemelerine göre, imar kısıtlaması, bina yoğunluğunda azaltım dahil seçenekler değerlendirilecek.
- Sağlam zemin için sıvılaşmanın olmayacağı yerler belirlenecek.
- Fay hatlarına mesafe hesaplanacak.
- Dirençli şehirler için 'ovadan dağlara doğru yerleşim modeli' üzerinde durulacak.
- Radye temel tünel kalıp sistemi tüm yapılarda uygulanacak.
- Şehrin kültürüne, sanatına, doğal ve tarihi dokusuna, sosyolojisine, demografik yapısına uygun şekilde tasarlanacak.
- İki ay içerisinde TOKİ eliyle 200 bin konutun inşasına başlanacak. Konutların hiçbiri zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
- Sürecin her aşamasında üniversiteler, bilim insanları, mühendis, mimar, şehir planlamacıları olacak.
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