Deprem Bölgesinin İnşa Süreci Paylaşıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde inşa ve ihya sürecinde ilerleyecekleri yolların netleştiğini belirtti. Süreç boyunca yürütülecek çalışmaları da 10 madde şeklinde paylaştı.

Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremin sonrasında bölgedeki inşa sürecine ilişkin detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımı yaparken şu ifadeleri kullandı: "Afet risk durumu, zemin kalitesi çalışmalarıyla sosyolojik, demografik, kültürel yapıyı koruyarak, il yöneticileri, STK, akademisyenlerle istişare ederek, vatandaşımızı mağdur etmeden yeni yerleşim yerlerimizi belirliyoruz. İhya ve inşa sürecinde yol haritamız netleşiyor."

İnşa Sürecinde İzlenecek 10 Yol

Bakan Kurum inşa ve ihya sürecinde izlenecek yolları paylaşırken "10 maddede deprem bölgesini yeniden ihya ve inşa süreci, bilimsel, hızlı ve güçlü" ifadelerini kullandı. Yapılacak çalışmaları da şu şekilde sıraladı: