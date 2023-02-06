AHBAP Derneği "Deprem Güvenli Noktalar Haritası" Paylaştı

Geçtiğimiz gece 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem çevredeki birçok il dâhil olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı. Yıkılan bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok vatandaş evlerini terk etmek zorunda kaldı. AHBAP Derneği, depremden etkilenenler için kapılarını açan kurum ve işletmelerin yer aldığı bir güvenli noktalar haritası paylaştı.

Birçok il ve ilçede yıkıma neden olan deprem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, Gaziantep, Malatya, Adana ve Osmaniye gibi birçok çevre ilde de binaların yıkılmasıyla sonuçlandı.

AHBAP Derneği'nden Güvenli Noktalar Haritası

Deprem çalışmalarına katılan AHBAP Derneği, deprem sonrasında evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlar için "Deprem Güvenli Noktalar Haritası" yayınladı. Resmî sosyal medya hesaplarından paylaşılan haritada vatandaşlara kapılarını açan kurum ve işletmelerin konumları da yer alıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar harita üzerinden en yakın güvenli bölgeleri bularak, işaretli noktalara gidebilecekler.

Ayrıca AHBAP Derneği’nden yapılan açıklamaya göre kendi işletmelerinin haritaya eklenmesini isteyenlerin @Ahbap_iletisim adresine ulaşmaları gerekiyor.

Deprem Güvenli Noktalar Haritası’na buradan ulaşabilirsiniz.