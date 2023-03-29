BTK'dan Depremdeki İletişim Kesintisinin Nedenine Dair Açıklama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini araştırmak üzere toplandı. BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, depremdeki iletişim kesintisinin baş sorumlusunun baz istasyonlarının zarar görmesi olmadığını söyledi.

Deprem bölgesindeki 11 ilde mobil abone sayısının 15 milyon 298 bin 221 olduğunu belirten Karagözoğlu, bu illerin abone sayısı toplamının Türkiye genelinde mobil abonelerin yaklaşık %18,3'ünü oluşturduğunu ifade etti.

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Karagözoğlu, "Binalar üstünde yer alan baz istasyonlarının bir kısmının depremle birlikte fiziksel olarak yıkılması ve ağır hasar alması, sorunun göreceli daha küçük bir kısmını oluşturmuştur. Ayakta kalan istasyonlarda deprem sonrası ihtiyaç duyulan yoğun iletişim ihtiyacını karşılayacak önemli miktarda bir potansiyel olmasına rağmen asıl problem, şehirler genelinde yaşanan elektrik kesintileri, akaryakıt temininde oluşan zorluklar ve kötü hava koşullarından dolayı meydana gelmiştir." dedi.

Karagözoğlu, bölgede altyapıdaki eksikliğin iletişimin kesilmesindeki en büyük neden olduğunu belirtti. Kurulum yapılmış binaların yıkılması ve enerji sorunları nedeniyle şebekenin en uç noktası olan baz istasyonları ve toplama alanlarının devre dışı kalması nedeniyle radyo erişim şebekelerinde sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Depremin mobil haberleşmeye etkisi üzerine de konuşan Karagözoğlu, "Çekirdek şebeke servis kaybı yaşanmamış, hizmet vermeye devam etmiştir. Ayrıca işletmecilerimizin şebekeleri arasındaki ana bağlantı santrallerinde de herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Saha kayıplarının bir kısmı radyo erişim şebekesini çekirdek şebekeye bağlayan iletim hattının zarar görmesinden dolayı oluşmuştur." şeklinde konuştu.