Bu Sefer Olmadı: "Deprem Kahini"nin Tahmini Gerçekleşmedi!

Medyada "deprem kahini" olarak anılan ve depremleri önceden tahmin ettiği yönünde büyük iddialar atılan Frank Hoogerbeets, Kahramanmaraş merkezli depremlerin gerçekleşeceğini birkaç gün önceden tahmin ettiği söyleniyor. 27 Şubat tarihinde yayımladığı YouTube videosunda ise yeni tarihlere dikkat çekmişti.

Martın ilk haftası büyük bir deprem daha yaşanacağını videosunda dile getiren Hoogerbeets, bu sefer yanıldı. Özellikle 3-4 Mart ile 6-7 Mart tarihlerini işaret etmişti. Bu tarih aralıklarında da 7 ve 8 şiddetini de aşan bir deprem olacağını söylemişti.

Tahminler bu sefer tutmadı. Hoogerbeets'in söylediği gibi, verdiği tarihler arasında herhangi bir deprem meydana gelmedi. Sadece bu süre içerisinde Yeni Zelanda'da 6,9 büyüklüğünde bir deprem oldu ancak yerin 152 km altından gelen sarsıntıyı sadece bir avuç insan hissetmiş diyebiliriz.

Tahmini Tutmayınca İnkar Etti

Söylediği üzerine herhangi bir depremin olmaması ile Twitter'dan birçok kullanıcı, Frank Hoogerbeets'e yorum atmaya başladı. Bunun üzerine şöyle bir açıklama yaptı: "Tahminlerimiz asla 'Büyük bir deprem olacak' demedi, yanlış söylentiler yaymayın."

Ancak ilk başta da söylediğimiz gibi 27 Şubat'ta paylaşılan videoda, gezengelerin ve diğer gökcisimlerinin konumlarından bahseden Hoogerbeets, tam olarak şu sözleri söylüyor:

Bunlar ayın muhtemelen 3 veya 4'ünde büyük bir sismik aktiviteyle sonuçlanabilir. Ancak dolunay nedeniyle 6 ya da 7'sinde de meydana gelebilir. Bunun şiddeti 7'nin ortalarında ve hatta 8'in üzerinde olabilir.

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