Deprem Oldu, Cep Telefonları Çöktü! WhatsApp Açılmıyor

İstanbul merkezli 5.7'lik depremin ardından operatörler yoğunluktan dolayı hizmet veremiyor. WhatsApp çöktü mü? WhatsApp'da yoğun kullanımdan dolayı kesintiler yaşanıyor.

Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul halkı başta olmak üzere çevre illerde yaşayan halk ayağa kalktı. İstanbul'da binalar boşaltılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu deprem hakkında açıklama yaptı. İmamoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 12 km derinlikte 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Tüm bölgeye geçmiş olsun, AKOM teyakkuz halinde, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi ulaşmış değil." dedi.

Şu anda Twitter, Facebook ve Instagram'da yoğunluktan dolayı kesintiler yaşanıyor. Kullanıcılar WhatsApp açılmıyor diyerek sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapmakta. Günlük bir milyara yakın aktif kullanıcı sayısına sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor.

WhatsApp'ın erişim durumunu anlık olarak görüntüleyebileceğimiz DownDetector.com verilerine göre ise kesinti halen daha devam ediyor. Uygulamayı tercih eden kullanıcı sayısı hesaba katıldığında bu gibi platformlarda yaşanan aksilikler insanları çileden çıkarmaya yetebiliyor. Öte yandan kesintinin ne zaman son bulacağına dair bir bilgi henüz bulunmuyor.

Erişim sorunlarının gelecek saatlerde çözülmesi bekleniyor. Umarız ki depremde can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Konu hakkında gelişmeler oldukça haberimizi güncelleyeceğiz.