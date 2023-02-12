TÜRKONFED Deprem Sonrası Türkiye'nin Uğradığı Mali Hasarı Açıkladı

Son yüzyılımızın en büyük depremlerinden biri olan 6 Şubat Kahramanmaraş depremi, arka arkaya iki büyük depremle 10'dan fazla şehrimizde yıkıma neden olurken, on binlerce can kaybı yaşadık ve bu sayı hâlâ artmakta. Depremin maili olarak hasarını araştıran TÜRKONFED'in açıkladığı rakamlar, mali hasarın şiddeti kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor.

Bloomberg HT'nin haberine göre Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu TÜRKONFED'in Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yarattığı mali hasara yönelik raporuna göre bu deprem Türkiye ekonomisine 84,1 milyar dolarlık bir darbe vuracak. TÜRKONFED'in açıklamasına göre bu rapor, Marmara depremi verilerinin kullanıldığı bir metodoloji sayesinde hazırlanabildi.

"Deprem Türkiye Ekonomisine 84,1 Milyar Dolar Darbe Vuracak"

TÜRKONFED'in "2023 Kahramanmaraş Depremi Afet Durum Raporu" başlıklı raporunda, depremin mali etkisinin 84,1 milyar dolar düzeyinde olmasının beklendiği ifade edilirken, can kaybının 72 bini aşmasının beklenildiği de belirtildi.

Raporda ayrıca depremin yıkıma yol açtığı şehirlerdeki milli gelire katkıların azalmasına paralel olarak bu 10 kentin ihracatının ve ihracatı göğüsleyen liman altyapısının bozulmasının da etkisiyle 15 milyar dolar düzeyinin altına inebileceği düşünülüyor.