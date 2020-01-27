Depremde Kesintisiz İletişim için Mobil Uyarı Sistemi Kuruluyor! İşte Detaylar

Geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Türkiye'de deprem sonrası iletişimin kesintisiz olarak yapılabilmesi için ortak deprem hattı çalışmaları hızlandırıldı.

Ulusal Mobil Uyarı Sistemi Nedir?

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Ulusal Mobil Uyarı Sistemi 4 temel bileşenden oluşacak. İşletmeciler, Ulusal Mobil Uyarı Sistemi tarafından gönderilen bildirimleri eksiksiz ve ücretsiz bir şekilde gönderilmesini sağlayacak. Duyurular üç farklı kategoride yapılacak. Bu kategoriler: devlet düzeyinde uyarılar, hayati riskler, kayıp/ kaçırma duyuruları.

Bildirimler il, ilçe veya bölge bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı vatandaşların bildirimleri alması için sesli uyarı, görsel uyarı gibi yöntemler kullanılabilecek. Bildirimler en az 160 en fazla ise 360 karakter uzunluğunda olacak. Mesajlar 1 dakika içerisinde işlenerek kullanıcılara iletilecek.

Ülke genelinde çağrı anonsu yapılacak. Çağrılar en fazla 15 saniye olacak şekilde hazırlanacak ve tüm Türkiye'ye gönderilecek. Sistem yılda en az bir kez işletmeci tarafından test edilecek ve olası altyapı sorunlarının önüne geçilecek. Sistemin ne zaman kullanıma hazır hale geleceği hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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