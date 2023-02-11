Depremde Yıkılan Binalar Hakkında 62 Kişi İçin Gözaltı Kararı!

Deprem bölgesi illerinden biri olan Adana'da yıkılan birçok bina için soruşturma başlatılmıştı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem nedeniyle ilde yıkılan binalarla ilgili 62 kişi için gözaltı kararı verdi.

Yakın zamanda Adalet Bakanlığı tarafından kurulacak olan Deprem Suçları Soruşturma Büroları ile birlikte gözaltı kararlarının artması bekleniyor.

Rönesans Rezidans'ın Müteahhidi Tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. pic.twitter.com/WlyyYMvlJk — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 11, 2023

250 daireli Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmaya çalışırken havaalanında yakalanmıştı.

Bugün yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre Rönesans Rezidans'ın sahiplerinden Mehmet Yaşar Coşkun, soruşturma kapsamında tutuklandı.