Adalet Bakanlığı: "Depremde Yıkılan Binaların Sorumluları Tespit Edilecek"

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yaşanan suçları tespit etmek amacıyla etkilenen illerdeki savcılıklara Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulması için yazı gönderdi.

10 ilin Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen "Deprem Nedeniyle Yıkılan Binalarla İlgili Yapılacak Soruşturmalar" başlıklı yazıda deprem suçlarının araştırılması için komisyonlar kurulacağı yer aldı.

Kaçma ve Delil Karartma İhtimaline Karşı Tedbirler Alınacak!

Özellikle yıkılan binaların yapımında sorumlu olan yetkili kişilerin kaçmasını veya delil karartmasını engellemeye yönelik olarak çalışmaların sürdürüleceği bürolar, hasar tespit çalışmalarını değerlendirecek.

DHA'nın paylaştığı bilgilere göre Adalet Bakanlığının gönderdiği yazıda şu maddeler yer alıyor: