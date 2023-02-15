Elazığ da Listeye Dahil Edildi: Depremden Etkilenen İl Sayısı 11'e Çıktı

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde büyük yıkım gözlemlendi. Başlangıçta 10 il âfet bölgesi ilan edilirken yapılan gözlemler çerçevesinde âfet bölgesi kapsamı genişletildi.

Bugün Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaya göre Elazığ da depremden etkilenen iller arasında yerini aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte depremden etkilenen il sayısı 11'e çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Deprem Bölgesini Ziyaret Edecek

Bugün deprem sonrasında yaşanan son gelişmeler konusunda halka bilgi veren Ömer Çelik, daha önceden de CHP Milletvekili Gürsel Erol tarafından da dillendirilen Elazığ'ın deprem bölgesine dahil edilmesi konusunu açıklığa kavuşturdu. Buna göre Elazığ da 11. il olarak depremden etkilenen iller arasına katıldı.

Öte yandan deprem bölgesinde çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ömer Çelik, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı.