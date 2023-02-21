Depremden Etkilenen Öğrencilerin Nakilleri Gerçekleştirildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrinde yıkıma ve can kayıplarına yol açmış, gerek maddi gerek manevi hasarlara sebep olmuştu. Özellikle de bu süreçten en az etkilenmesi sağlanmaya çalışılan öğrencilerin okullarının farklı şehirlere naklinin yapılacağı belirtilmişti.

Bugün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki 99.853 öğrencinin nakillerinin farklı illere gerçekleştirildiğini açıkladı. Öğrenciler gerek aileleriyle gerek başka koşullarla destek sağlanarak farklı illerde eğitim hayatlarını devam ettirebilecekler.

99.853 Öğrencinin Nakli Gerçekleştirildi

10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik.



Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkân ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/hKMcRpaoLl — Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 21, 2023

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelişmeyi "10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99.853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle duyurdu.

Öğrencilerin nakillerinin yapıldığı illere dair verilen bilgilere göre Ankara'ya 13.110, Mersin'e 10.272, Antalya'ya 9.380, Konya'ya 6.047, İstanbul'a 5.898, İzmir'e 3.831, Muğla'ya 3.629, Aydın'a 3.066, Kayseri'ye 2.940, Bursa'ya 2.598 öğrenci nakledildi.