Depremden Etkilenen Öğrencilere Özel Okullarda Kontenjanlar Açıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin etkileri sürüyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm ülkenin seferber olduğu bu günlerde, öğrencilerin okul hayatlarına özel okullarda tam burslu devam etmeleri için sürdürülen çalışmada kontenjanların açıldığı gelişmesi paylaşıldı.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu'nun ortaklaşa aldığı karar ve açıklamay göre depremin etkilediği bölgelerden göç eden öğrencilerin 2. dönem boyunca özel okullarda tam burslu okutulacağı açıklanmıştı. Bu karara dair kontenjanlar açılmış durumda.

50 İlde 404 Okul Binlerce Öğrenciye Kontenjan Açtı

Kampanyaya destek veren tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını depremzede çocuklar için bugünden itibaren www.misafirogrenci.org üzerinden ilan etmeye başladı. Sitede 50 ilde faaliyet gösteren 404 okulun bulunduğu ve 5.000'i aşkın öğrenci kontenjanı açıldığı belirtildi.

Depremden etkilenen ve şehir değiştirmek zorunda kalan ailelerin kurulan site üzerinden okullardaki misafir öğrenci kontenjanından yararlanabileceği belirtilirken, haritadan yaşayacakları şehri seçmeleri durumunda yemek ve kitap da dâhil olmak üzere ailelerin hiçbir ücret ödemelerinin gerekmeyeceğinin altı çizildi.