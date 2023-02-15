Depremden Etkilenen Şehirlerin Millî Gelirdeki Payı Belli Oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen iki büyük deprem 10'dan fazla şehrimizde büyük yıkıma yol açtı. Vatandaşlar var gücüyle seferberlik ilan ederken, arama kurtarma çalışmaları da bölgede hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Depremin yol açtığı yıkım Türkiye'nin millî gelirdeki payına da büyük etkide bulundu.

TÜİK'in yayınladığı verilere göre 2021 yılında 402 milyar liralık Türkiye'nin tarım alanındaki üretiminin %14.3'ünü oluşturan 57.3 milyar liralık kısmı depremden etkilenen 10 şehirden sağlanıyordu. Bu iller arasında ise en büyük millî geliri Şanlıurfa 12 milyar lira ile sağlarken, onu 10.2 milyar lira ile Adana, 8.7 milyar lira ile Diyarbakır takip ediyor.

Deprem Bölgesindeki Şehirler Üretimin %14.3'ünü Oluşturuyordu

Türkiye'nin sanayi bölgesindeki %11.2'lik payını da depremden etkilenen 10 şehir oluşturuyor. 1.9 trilyon liralık sanayi üretimimizin 211.1 milyarı deprem bölgesinden sağlanırken, sanayi gelirinde ilk sırayı 67.6 milyar lira ile Gaziantep alıyor. Gaziantep'i ise 40.8 milyar lira ile Adana, 34 milyar lira ile Hatay takip ediyor.

Deprem bölgesindeki kişi başına düşen millî gelir ise Türkiye ortalamasının %68'ine tekabül ederken, il bazlı sıralamada deprem bölgesindeki iller arasında ilk sırayı kişi başına düşen millî geliri 6.977 dolar olan Adana alıyor. Adana'yı 4.092 dolar ile Adıyaman, 3.893 dolar ile Diyarbakır takip ediyor.