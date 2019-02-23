Depreme Dayanıklı Mimaride Yeni Trend: Ahşap Binalar

Dünya genelinde depremden korunma ve sürdürülebilir çevre yönetimi açısından inşaat malzemelerinin, betonarme ve çelikten ahşaba dönüştürüldüğü belirlendi. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Türer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1824'te Portland çimentosunun icat edilerek, özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren binalarda yoğunlukla kullanılmaya başladığını söyledi.

Günümüz çağın betonarme binaların hızla arttığına işaret eden Türer, "Ondan önceki yüzyıl ise duvarların yükü taşıdığı yığma yapıların çağı idi." dedi. 21. yüzyılda çevreci bir anlayışın hakim olduğunu söyleyen Türer, "Bu yüzyılda sürdürülebilir çevre yönetimi açısından inşaat malzemeleri betonarme ve çelikten ahşaba evriliyor. Bütün dünyada bu dönüşüm yaşanıyor. Betonarme çok sürdürülebilir bir teknoloji değil ve tüm önlemlere rağmen oldukça kirli bir sanayi." sözlerinde bulundu.

Hafif Binalar Depremden Daha Az Etkileniyor

Türer, binalara etki eden deprem kuvvetlerinin binanın ağırlığı ile ilişkili olduğunu, Newton prensibine göre yapının kütlesi azaldıkça teorik olarak binayı etkileyen deprem kuvvetinin ve yıkılma olasılıklarının da azaldığını söyleyerek, binanın hafif ve dayanıklı olmasının, ahşap yapılarla mümkün olduğunu söyledi.

"Ahşap yapılar, betondan en az 5 kat daha hafif, hafifledikçe kesitler de küçülüp daha hafifliyor. Bu durumda da depremin kuvveti, kabaca 5 kat daha az ahşap binalara etki eder. Ahşap binaların dayanıklılığı ise betonarme binalar ile boy ölçüşür." diyen Türer, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde binaların depreme dayanıklılıkları üzerine araştırmalar yaptıklarını bildirdi.

Türer, "Ahşabın depreme dayanıklılığının daha yüksek olduğunu gördük. Bu demek oluyor ki binalar beton yerine ahşaptan yapılmış olsaydı belki de hiç yıkılmayacaklardı." dedi. ABD'de ve Kanada'daki binaların yüzde 95'inin ahşap olduğunun altını çizen Türer, hatta Kanada'da bir bina yapılacaksa öncelikle ahşap olmasını zorunlu kılan bir yasa bulunduğunu söyledi.

Sizler depreme dayanıklı mimarideki yeni trend hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!