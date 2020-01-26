Depreme Özel Uygulama! AKUT Güvendeyim Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Türkiye maalesef deprem kuşağında yer alıyor ve ülkemiz sınırları içerisinde çok sayıda tehlikeli fay hattı bulunuyor. Bu nedenle zaman zaman farklı illerimizde yıkıcı depremlerin yaşandığına şahit oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem de oldukça yıkıcı bir etki yaratarak can kayıplarına yol açtı.

Depremlerin hemen sonrasında yaşanan en büyük sorunlardan biri de yoğunlaşan iletişim hatlarının çökmesi şeklinde kendini gösteriyor. Deprem sonrası panik yaşayan vatandaşların yakınlarına ulaşmaya çalışması, şebeke sistemlerinde yoğunluğa ve çökmeye sebep oluyor. Bu da deprem sonrasında iletişimsizlik sorununu ortaya çıkarıyor.

Neyse ki AKUT’un Güvendeyim uygulaması tam da bu noktada imdadımıza yetişiyor. Uygulama, doğal afet durumlarında internete gerek duymadan tek bir butona basarak konumunuzu paylaşmanızı sağlıyor. Konumunuz, önceden belirlemiş olduğunuz kişilere kısa mesaj ile iletiliyor.

Nasıl Kullanılır?

Güvendeyim uygulaması, belirlediğiniz maksimum 5 telefon numarasına, GPS servisi üzerinden aldığı konumunuzu telefonunuzun SMS sistemi üzerinden gönderir. Yaşanan doğal afet sonrasında güvende olduğunuzu ve konum bilginizi SMS ile bildirmenizi sağlayan uygulamada, aynı şehirde yaşamayan en az bir yakınınızın numarasını da uygulamaya eklemeniz tavsiye ediliyor.

Bu işlem sırasındaki SMS ücretlendirmesi ise, tarifenize göre GSM operatörünüz tarafından belirleniyor. GPS servisi ile konum bilginizin alınması, telefonunuzun markasına, modeline ve bulunduğunuz ortama göre daha kısa ya da daha uzun sürebiliyor.

Güvendeyim uygulamasının en önemli avantajı, tüm bu işlemler sırasında hiçbir şekilde internete ihtiyaç duymaması. Uygulamayı kullanabilmek için SMS gönderim hakkınızın bulunması yeterli.

Ayrıca Güvendeyim uygulamasının menüsü üzerinden, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerle ilgili faydalı temel bilgilere de ulaşabilirsiniz.