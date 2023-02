Depremin İnternet Altyapısına Olan Etkisi Ortaya Çıktı

6 Şubat tarihinde gece 04:17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin etkileri hâlâ sürüyor. Gerek vatandaşların depremzedelere yardımı gerek arama kurtarma ekiplerinin dur durak bilmeden çalışması durumun vahimiyetini gözler önüne seriyor.

Depremin etkileri can kayıpları, bina yıkımları ve levha kaymaları dışında başka alanlarda da birçok soruna yol açtı. Özellikle depremin ilk günlerinde operatör şirketlerinde yaşanan problemler telefon şebekelerinin çalışmamasına neden olurken, internet altyapıları da depremden etkilendi.

İnternet özellikle de deprem sonrası kurtarılan hayatların kurtulmasının en büyük etkenlerinden biriydi. Elbette yaşanan depremin ardından internet de zarar gördü. Cloudflare, Türkiye'deki internet trafiğine dair bazı verileri paylaştı.

We continue to see clear disruptions in many provinces in #Turkey in terms of Internet connectivity, so relevant for the local capability to communicate during the rescue efforts.

Residual traffic (around 90% less than usual): Kahramanmaraş, Adiyaman. pic.twitter.com/KKdB7SJJ9k