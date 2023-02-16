Depremin Yol Açtığı Yıkımı Kaldırmanın Maliyeti Belli Oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 11 şehrinde büyük yıkıma yol açarken, vatandaşlarımızı da derinden sarstı. Deprem bölgesinde süren hasar tespit çalışmaları da son hız devam ederken, 50.000'i aşkın binanın acilen yıkılması gerektiği ve faturanın 12 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremden etkilenen 11 şehirde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 387.410 binada incelemeler gerçekleştirildi. İncelemelerin sonucunda orta hasarlı bina sayısı 11.114 olarak tespit edilirken, az hasarlı bina sayısı 99.300, hasarsız bina sayısı ise 180.355 olarak açıklandı.

Yıkım ve Enkazı Kaldırmanın Maliyeti 12,6 Milyar TL

İncelenen binalar kapsamında ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken ve kısmen yıkık olan binaların sayısı ise 50.576. Açıklanan verilerin yanı sıra uzmanlar bir binanın enkazını kaldırmanın maliyetini 250 bin TL olarak hesaplarken, tüm yıkım ve enkazı kaldırmanın maliyeti 12,6 milyar TL olarak belirtiliyor.

Ayrıca yıkım uzmanı Mehmet Ali Bulut, bu tür bölgelerdeki yıkımlara özellikle dikkat edilmesi gerektiğine değindi ve şu ifadeleri kullandı: