Depremle İlgili İhtiyaç Duyulan Tüm Bilgiler Bir Arada: Afetbilgi
Depreme dair ihtiyaç duyulan tüm bilgileri bir araya toplayan ODTÜ'lü öğrenciler, Afetbilgi projesini hayata geçirdi. İşte detaylar!
İki gün önce meydana gelen Kahramanmaraş depreminden gelen gelişmeler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, bir yandan vatandaşlar depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber olmuş durumda. Pek çok şirket ve kuruluş, birçok farklı alanda yardımlarını ulaştırmayı amaçlarken bu hizmetler arasına bugün bir yenisi daha katıldı.
ODTÜ'lü öğrenciler tarafından deprem ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgiler tek bir site altında bir araya getirildi. Sade ve kullanışlı bir arayüze sahip sitede barınma ve güvenli toplanma alanları, eşya bağışları, kızılay bağış noktaları, önemli web siteleri ve önemli telefon numaraları gibi güncel birçok gerekli veri bulunuyor.
Vatandaşların ve Depremzedelerin İhtiyacı Olan Tüm Bilgiler Bir Arada
ODTÜ'lü öğrencilerin oluşturduğu www.afetbilgi.com adlı sitede barınma ihtiyacı duyan kişiler barınmaya müsait yerlerin listesine ulaşabiliyor, acil ulaşılması gereken kişi bilgileri veya önemli telefon numaraları da sitede yer alıyor.
Özellikle deprem bölgesinde yaşanan iletişim ve internet problemleri göz önüne alındığında birçok farklı noktadan bu bilgilere anında ulaşmak mümkün değilken, bu kadar çok bilgi ve veriyi güncel bir şekilde tek site altında toplamak oldukça önemli ve kullanışlı. Siz de çevrenizdeki insanları bu doğrultuda bilinçlendirerek, sitedeki bilgilerin güncel kalmasına ve kullanılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
Depremzedelere Kalacak Yer Sağlayacak Yeni Proje: Dostluk Çatısı
Kahramanmaraş depreminden sağ kurtulanlar için yardım kampanyaları ve bağışlar sürüyor ve bu doğrultuda Hepsiburada'ya bağlı oluşum Hepsiemlak, konaklamaya ihtiyaç duyan depremzedeler için kalabilecekleri yer bulabilecekleri yeni projeyi kullanıma sunuyor.
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