Depremle İlgili İhtiyaç Duyulan Tüm Bilgiler Bir Arada: Afetbilgi

İki gün önce meydana gelen Kahramanmaraş depreminden gelen gelişmeler tüm Türkiye'yi yasa boğarken, bir yandan vatandaşlar depremzedelere yardım ulaştırmak için seferber olmuş durumda. Pek çok şirket ve kuruluş, birçok farklı alanda yardımlarını ulaştırmayı amaçlarken bu hizmetler arasına bugün bir yenisi daha katıldı.

ODTÜ'lü öğrenciler tarafından deprem ile ilgili ihtiyaç duyulan bilgiler tek bir site altında bir araya getirildi. Sade ve kullanışlı bir arayüze sahip sitede barınma ve güvenli toplanma alanları, eşya bağışları, kızılay bağış noktaları, önemli web siteleri ve önemli telefon numaraları gibi güncel birçok gerekli veri bulunuyor.

Vatandaşların ve Depremzedelerin İhtiyacı Olan Tüm Bilgiler Bir Arada

ODTÜ'lü öğrencilerin oluşturduğu www.afetbilgi.com adlı sitede barınma ihtiyacı duyan kişiler barınmaya müsait yerlerin listesine ulaşabiliyor, acil ulaşılması gereken kişi bilgileri veya önemli telefon numaraları da sitede yer alıyor.

Özellikle deprem bölgesinde yaşanan iletişim ve internet problemleri göz önüne alındığında birçok farklı noktadan bu bilgilere anında ulaşmak mümkün değilken, bu kadar çok bilgi ve veriyi güncel bir şekilde tek site altında toplamak oldukça önemli ve kullanışlı. Siz de çevrenizdeki insanları bu doğrultuda bilinçlendirerek, sitedeki bilgilerin güncel kalmasına ve kullanılmasına katkıda bulunabilirsiniz.