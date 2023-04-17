YÖK'ten Depremzede Öğrencilere Ücretsiz İnternet

Bugün YÖK, depremzedeler için ücretsiz internet imkanı sağladı. YÖK'ün resmi sitesinde yer alan açıklamada, GSM operatörleri aracılığıyla yükseköğretim kurumlarındaki öğrenciler ve öğretmenler için internet tanımlandığı belirtildi.

Buna göre GSM operatörleri, eğitim amaçlı kullanılmak üzere depremzede öğrenci ve öğretim görevlilerine aylık 6 GB ücretsiz internet verecek.

YÖK Ücretsiz İnternet Desteğini Kimler Alabilir

YÖK'ün sağladığı ücretsiz internet desteği, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim görevlilerini ve bu kurumlarda eğitim alan öğrencileri kapsıyor. Yani ücretsiz internet alabilmek için deprem bölgesinden olmanız, herhangi bir 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite programına kayıt olmanız veya öğretim görevlisi olarak çalışıyor olmanız gerekiyor.

Ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler de ücretsiz internet hakkında faydalanabilecek.

Açıklamada yapılan anlaşma çerçevesinde Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone'un aylık 6 GB ücretsiz internet sağlayacağı belirtildi. İnternet paketleri, hak sahiplerine tanımlandı.