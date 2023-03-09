Depremzede Öğrencisini Azarlayan Öğretim Görevlisi Hakkında Alınan Karar Belli Oldu

Düzce Üniversitesi öğretim görevlisinin depremzede öğrencisini azarladığı görüntülerin ardından öğretim görevlisi hakkında alınan karar belli oldu.

Depremzede Öğrencisini Azarlayan Öğretim Görevlisi Hakkında Alınan Karar Belli Oldu
Barış Bulut
Barış Bulut -

Geçtiğimiz gün viral olan Düzce Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin deprem bölgesinden bir öğrenciyi azarlaması sonrası bahsi geçen öğretim görevlisi bugün paylaşılan gelişmeye göre görevden uzaklaştırıldı.

Twitter'da paylaşılmasıyla birlikte viral olan videoda öğrencilerinin bir şirketin insan kaynakları departmanıyla röportaj yapmalarını isteyen Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi, depremzede öğrencinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım? Burada şehir yok." sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar." cevabını vermişti.

Öğretim Görevlisi ile Depremzede Öğrenci Arasında Geçen Diyaloglar

Öğrencinin kalacak yeri olmadığı için cezaevinde kaldığını söylemesi üzerine öğretim görevlisi "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm?" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, bahsi geçen öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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