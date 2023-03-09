Depremzede Öğrencisini Azarlayan Öğretim Görevlisi Hakkında Alınan Karar Belli Oldu
Düzce Üniversitesi öğretim görevlisinin depremzede öğrencisini azarladığı görüntülerin ardından öğretim görevlisi hakkında alınan karar belli oldu.
Geçtiğimiz gün viral olan Düzce Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisinin deprem bölgesinden bir öğrenciyi azarlaması sonrası bahsi geçen öğretim görevlisi bugün paylaşılan gelişmeye göre görevden uzaklaştırıldı.
Twitter'da paylaşılmasıyla birlikte viral olan videoda öğrencilerinin bir şirketin insan kaynakları departmanıyla röportaj yapmalarını isteyen Düzce Üniversitesi öğretim görevlisi, depremzede öğrencinin "Hocam ben Malatya'da nasıl yapacağım? Burada şehir yok." sorusu üzerine "Bırak yahu, sanki atom bombası attılar." cevabını vermişti.
Öğretim Görevlisi ile Depremzede Öğrenci Arasında Geçen Diyaloglar
Düzce Üniversitesi’nde, öğretim görevlisi olmuş fakat insan olma konusunda sınıfta kalmış birinin depremzede öğrenciyle konuşması: pic.twitter.com/mHXPLe9mIX— Solcu Gazete (@solcugazete) March 8, 2023
Öğrencinin kalacak yeri olmadığı için cezaevinde kaldığını söylemesi üzerine öğretim görevlisi "Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın, niye cezaevine girdin, ne yaptın? Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin, bu mu bulduğun çözüm?" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, bahsi geçen öğretim görevlisinin görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle, ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır. https://t.co/XBEfq8sYFj— Düzce Üniversitesi (@duzceuniversite) March 8, 2023
YKS Tarihi Açıklandı: Deprem Bölgesindekiler İçin Önemli Duyuru!
Her yıl üniversiteye giriş için milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin bu yıl gerçekleştirileceği tarih açıklandı.
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