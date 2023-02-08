Depremzedeler e-Nabız Üzerinden Yakınları Hakkında Bilgi Alabilecek

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından Türkiye'deki birçok kişi, bölgedeki yakınlarından bilgi almaya çalıştı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada e-Nabız uygulaması üzerinden depremzedelerin sağlık durumu hakkında bilgi almak mümkün hale geldi.

Depremzedelerin birinci ve ikinci dereceden yakınları, e-Nabız üzerinden "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına girerek yakınlarının sağlık durumları hakkında bilgi alabilecek.

e-Nabız Depremzede Sağlık Durumu Nasıl Öğrenilir?

Gelen açıklamalarda kişilerin birinci ve ikinci dereceden akrabaları (anne, baba, kardeş, çocuk) sağlık durumları hakkında bilgi alabileceğini belirtildi. Bunu gerçekleştirmek için e-Nabız uygulamasını telefonunuza indirmeniz ya da web sitesini ziyaret etmeniz gerekiyor.

e-Nabız sistemine giriş yaptıktan sonra "Doğal Afet Bilgilendirme" alanına tıklayarak yakınlarınızın sağlık durumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Öte yandan yapılan açıklamada verilen bilgilerin "kesin" olmadığı, elde edilen bilgilerin sağlık kuruluşlarından teyit edilmesi gerektiği belirtildi.