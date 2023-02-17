Depremzedelerden Güvence Bedeli Alınmayacağı Açıklandı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, 10'dan fazla şehrimizde yıkıma ve 30 binin üzerinde can kaybına yol açarken pek çok vatandaşımız evlerini kaybetti. Yeni evlere ve hatta yeni şehirlere geçmek zorunda kalan depremzedeler için EPDK'dan önemli bir gelişme paylaşıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı yeni karara göre deprem bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenmiş vatandaşların, deprem bölgesinde ikametine devam etse de yeni şehre taşınsa da elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik başlangıcında OHAL süresi boyunca güvence bedeli ödemeyeceği açıklandı.

Depremzedeler OHAL Boyunca Güvence Bedeli Ödemeyecek

1 Ocak 2023'ten itibaren elektrikte mesken aboneleri için güvence bedeli 84,10 TL olarak belirlenirken, doğalgaz güvence bedeli ise 1.352 TL olarak açıklanmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun yapmış olduğu açıklama şu şekilde: