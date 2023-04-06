Depremzedeler Özel İletişim Vergisinden Muaf Tutulacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından iki ay geçti ve bugün depremzedelerle ilgili önemli bir karar alındı.

Depremzedelerin mobil hat kullanımlarına yönelik bazı ayrıcalıklar sağlanacağı belirtilirken, OHAL ilan edilen bölgelerde ikamet eden vatandaşların yeni bir mobil hat satın aldıklarında "ilk tesis özel iletişim vergisi" ödemek zorunda kalmayacakları açıklandı. Bu vergi tutarı 2023 yılı için 260 TL olarak belirlenmişti.

Ayrıca depremin meydana geldiği saatte 24 saat öncesine kadar OHAL ilan edilen bölgelerdeki mevcut mobil abonelerin üç aylık telsiz kullanım ücreti ödemek zorunda kalmayacakları belirtildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından belirlenen telsiz kullanım ücreti tutarı, 2023 yılı için 113,14 TL olarak belirlenmişti.

Depremzedeler Özel İletişim Vergisi ve Telsiz Kullanım Ücreti Ödemeyecek

Depremin yaşandığı gün, mobil operatörlerin hizmet vermesini engelleyen durumlardan biri de elektrik kesintileriydi. Alınan yeni kararla birlikte mobil operatörlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için yapmaları gereken prosedür işlemleri kolaylaştırıldı.

Depremin ardından alınan kararlar, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve hayatlarının normal seyrinde devam edebilmeleri için oldukça önemli. Mobil hat kullanımına yönelik sağlanan ayrıcalıklar, depremzedelerin iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, vergi muafiyeti de finansal açıdan yardımcı olacak. Ayrıca mobil operatörlerin elektrik ihtiyacını karşılamaları için prosedür işlemlerinin kolaylaştırılması da depremzedelerin hayatlarını daha da kolaylaştıracak.