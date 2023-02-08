Depremzedeler Raporlu İlaçlarını Reçetesiz Alabilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu, bir defaya mahsus olmak üzere Kahramanmaraş depreminden etkilenen 10 ilde kronik hastalıkları bulunan raporlu vatandaşların mağdur olmamaları adına ilaçlarını reçetesiz şekilde eczanelerden temin edebileceklerini açıkladı.

Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, sendika olarak yaptıkları başvuru ile birlikte bu kararın alındığını belirtirken, "Kronik hastalığı olan depremzede vatandaşlara ilaç almaları için Medula sistemi ayarlandı." dedi.

Raporlu İlaçlar Reçetesiz Olarak Bir Defaya Mahsus Alınabilecek

Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye olmak üzere toplam 10 ildeki vatandaşlarımızın yıkık ve göçük altında kalan, kaybolan ilaçları ile ilgili sorun yaşamamaları için sendika olarak SGK’ya başvuruda bulunduk. SGK da kronik rahatsızlığı olan depremzede vatandaşlarımızın ilaçlarını bir defaya mahsus reçetesiz karşılanacağı ile ilgili bir duyuru yayınladı. Depremzede vatandaşlarımızın SGK Medula Sistemindeki ikametgahlarına bakılarak ülkemizdeki tüm eczanelerden raporlu ilaçlarını alabilirler. SGK’dan eczacılar olarak isteğimiz depremzedelerin muayene ücretlerinden muaf tutulmalarıdır."

Depremzedenin reçetesi yoksa eczaneden son 3 ayda aldığı raporlu ilaçlar bir defaya mahsus olmak üzere verilebilecek. Depremzedelere ilaçlar 484-Doğal Afet kodu altında verilecek.