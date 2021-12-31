Bilim İnsanları Depresyona %80 Etkili Tedavi Geliştirdi

Depresyon tedavisi SAINT ile tıp dünyasında yeni bir çağ açılabilir. Stanford'daki araştırmacılar, şiddetli depresyon belirtileri gösteren katılımcıların neredeyse %80'inde hızlı bir rahatlama sağlayan manyetik beyin stimülasyonu kullanan yeni bir tedavi türü buldu.

Stanford'dan bir makaleye göre, çalışma Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüksek dozlarda manyetik beyin stimülasyonu kullanılarak gerçekleştirildi. Stanford hızlandırılmış akıllı nöromodülasyon terapisi (SAINT) olarak bilinen tedavi hem yoğun hem de bireyselleştirilmiş bir manyetik beyin stimülasyonu şeklinde gerçekleşiyor.

Çalışma, tedavinin şiddetli depresyon gösteren deneme katılımcılarının %79'unda remisyona neden olduğunu buldu. Remisyon tipik olarak günler içinde meydana geldi ve sadece geçici yorgunluk ve baş ağrısı yan etkileriyle aylarca sürdü. Araştırmanın kıdemli yazarı Nolan Williams, “İyi çalışıyor, hızlı çalışıyor ve invaziv (zarar verici olan doku oluşumu) değil.” dedi.

Depresyon tedavisi SAINT nedir?

Potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren çalışma, tedaviye dirençli depresyonu olan 29 kişiyi içeriyordu ve bunların yaklaşık yarısı SAINT tedavisi aldı ve geri kalanı gerçek tedaviyi taklit eden bir plasebo prosedürüne tabi tutuldu. Beş günlük tedaviden sonra birkaç standart değerlendirme yöntemine göre, tedavi grubundaki katılımcıların %78.6'sı artık depresyonda değildi.

Çalışmanın yazarlarından Alan Schatzberg, “Oldukça gerçekçi bir etki ve oldukça kalıcı.” dedi. Başarılı hastalar arasında 15 yaşından beri depresyonda olan 60 yaşındaki Tommy Van Brocklin de vardı. Brocklin'in açıklamasına göre 1975te, şimdi sahip olunan ilaçlar ve tedavi yöntemleri yoktu.

"Yeterince çabalamadığım söylendi. Bunca yıl çalıştım ama bazen çok zor oldu." ifadelerini kullandı. Eylül ayında Van Brocklin, SAINT tedavisi gördü ve bir haftadan daha kısa bir sürede çığır açan bir gelişme buldu. Şu anda ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan manyetik stimülasyon tedavisi, altı haftalık günlük seanslar gerektirir.

Buradaki önemli nokta, tedavi gören hastaların sadece yarısının iyileşmesi ve sadece yaklaşık üçte birinin depresyondan remisyon yaşamasıdır. SAINT, stimülasyonu hedefleyecek en iyi yeri bulmak için bir MRI kullanarak manyetik darbeleri her hastanın beynine göre hedefleyerek bu tedaviyi ilerletir. Darbeler, beynin depresyon yaşayan insanlarla en güçlü ilişkisi olan bir bölgesine uygulanır.