Derin Uzaydan Kalp Atışına Benzer Bir Sinyal Tespit Edildi

Derin uzaydan gelen yeni bir radyo sinyali, bu gizemli fenomenleri anlamamıza bir kez daha meydan okuyor. Bu yeni radyo sinyali FRB 20191221A, son derece nadir bir başka tekrar eden sinyal olmakla kalmıyor, aynı zamanda o kadar hızlı bile değil. Galaksiler arası uzayda alınan radyo sinyalinin süresi üç saniye, yani ortalamadan yaklaşık 1000 kat daha uzun.

Bununla birlikte, bu üç saniyelik kısımda her 0,2 saniyede bir daha yüksek yoğunluklu radyasyon patlamaları meydana geliyor ve bu, daha önce hızlı bir radyo sinyalinde hiç görülmemiş bir şey. Tespit, CHIME dedektörü tarafından Aralık 2019'da yapıldı ve bilim insanları, çok tuhaf bir şeyin üzerinde olduklarını hemen anladılar. MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nden astrofizikçi Daniele Michilli, "Bu olağandışıydı." dedi.

Hızlı radyo patlamaları, günümüzün en büyüleyici kozmik gizemlerinden biridir. Bunlar, galaksiler arası uzaydan çok kısa bir zaman diliminde – genellikle milisaniyelik bir sürede – parlayan radyo dalga boylarında son derece güçlü radyasyon patlamalarıdır. Bu kısa süre içinde patlama 500 milyon Güneş kadar enerji yayar.

Radyo Patlamalarının En Büyük Nedeni: Nötron Yıldızları

Çoğu hızlı radyo patlaması yalnızca bir kez parlar ve o zamandan beri o sinyalden haber alınmaz. Çok daha nadiren, gökyüzündeki tek bir noktadan tekrarlanan sinyaller alınır. Bunlar tekrar eden hızlı radyo patlamalarıdır. Tekrarladıkları için bilim insanları bir teleskobu gökyüzüne doğrultabilir ve sinyalleri çok daha ayrıntılı olarak inceleyebilirler.

Bu yeni radyo patlamasının ne olduğuna gelince, işaretler bir tür nötron yıldızına işaret ediyor.

Nötron yıldızları, yaşamlarına son vermiş ve bileşenlerinin çoğunu uzaya fırlatmış büyük kütleli yıldızların çökmüş çekirdekleridir. Artık dış füzyon basıncı tarafından desteklenmeyen çekirdek, yaklaşık 20 kilometre (12 mil) çapında ancak Güneş'in kütlesinin tahmini 2,3 katına kadar inanılmaz derecede yoğun bir nesneye çöküyor.

FRB 20191221A'nın ne kadar yol kat ettiği belli olmasa da muhtemelen başka bir galaksiden geldi ve patlaması kendi galaksimizdeki magnetarlardan ve pulsarlardan bir milyon kat daha parlak görünüyor. Ekip, FRB 20191221A'nın gizemli kaynağından hem nereden geldiğini hem de neyin sebep olabileceğini daraltmak için biraz daha fazla patlama yakalayabileceklerini umuyor. Bu da nötron yıldızlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.