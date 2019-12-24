Derisinin Altına Araba Anahtarı Yerleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Ben Workman, akla hayale gelmeyecek bir ameliyat için bıçak altına yattı. Arabasını ellerini kullanmadan açmak isteyen genç adam, Tesla anahtarını derisinin altına taşıdı.

Fox 13 tarafından aktarılan haberde, Salt Lake City bölgesinde yaşayan Ben Workman, biyomedikal implant işlemlerinde bir adım daha ileriye giderek, derisinin altına çeşitli çipler yerleştirdi. Bir eline Tesla anahtarı yerleştiren genç adam, diğer eline ise çeşitli başka çipler koydurarak, hayatını kolaylaştırmayı denedi.

Araba anahtarının yanı sıra diğer eline yerleştirdiği çiplerle, ofisinin kapısını açabilen, bilgisayarını şifresiz açabilen Workman, ayrıca iletişim bilgilerini de çipler sayesinde kolayca paylaşabilir hale geldi.

Aslında deri altına yerleştirilen araba anahtarları ilk kez görünen bir durum değil; daha önce birçok kere böylesine denemeler olmuştu. Buna rağmen Workman'in giriştiği yeni iş, bugüne kadar yapılan en işlevsel çip yerleştirme olarak adlandırıldı.