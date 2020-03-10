Desk360 Tüm İletişim Kanallarını Tek Ekrana Topluyor

Desk360 ismi verilen yazılım sayesinde tüm iletişim kanalları tek platformda ve ekranda toplanıyor. Bu sayede Desk360 kullanıcıları, farklı kanallardan gelen müşterileri ile tek ekran üzerinden rahatça iletişim kurabiliyorlar.

Teknasyon tarafından geliştirilen Desk360, aslında şirketin kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ortaya atılmış bir fikirdi. Müşteriler ile daha kolay iletişim kurmanın yollarını arayan şirket, kendi içerisinde Desk360'ı geliştirmiş ve kullanmaya başlamıştı. Bunu dışarıya açma kararı alarak, diğer şirketlerin de işini kolaylaştırmak isteyen Teknasyon, yakın zaman sonra düzenleyeceği tanıtım etkinliği sonrasında uygulamayı kullanılabilir hale getireceğini dile getirdi.

Desk360 uygulaması temelde şunları yapıyor: "App Store ve Google Play Store’daki uygulamaların kullanıcı incelemelerini destek talebine dönüştürerek takip etme olanağı da sunan Desk360, markaların deneyim sürecini yakından takip etmesini sağlayan bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcıyla marka arasında bir köprü olan servis, çoklu kanal yönetme özelliği ile müşterilerine, kullanıcılarıyla hızlıca iletişim kurabilecekleri bir arayüz sunuyor."

Desk360 ile bütün programlar tek ekranda

Müşteri desteği sağlayan firmalar, aynı anda elektronik posta, uygulama yorumları, iletişim formları ya da buna benzer birçok farklı kanalı tercih edebiliyorlar. 360 derece destek sunmak amacıyla geliştirilen Desk360 ise tüm bunları bir araya getiriyor. Dahası herhangi bir kod yazma ihtiyacı olmadan, diğer uygulamaları sisteme entegre edebiliyorlar.

Uygulama ile birlikte gelen Desk360 Application SDK sayesinde, kendi uygulamanızın içerisine kolayca entegrasyon kodları koyabiliyor ve direkt olarak sisteminizi Desk360 uygulamasına bağlayabiliyorsunuz.

27 Mart itibarıyla Levent Kolektif House'da düzenlenecek etkinlik ile tanıtılması planlanan Desk360, kendisi kadar tanıtım etkinliğiyle de iddialı geliyor. Programda Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panelde “Deneyim çağında hayatta kalmak” üzerine konuşulacak ve program Serdar Kuzuloğlu’nun söyleşisiyle devam edecek. Etkinliğe dair programı altta bulabilirsiniz, dilerseniz bu linkten katılım gösterbilirsiniz.