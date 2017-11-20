Destiny 2 Demo Sürümü Yayınlanabilir

Bungie, geçtiğimiz ay PC platformunda, Eylül ayında da oyun konsollarında Destiny 2'yi oyun severlerin beğenisine sunmuştu. Serinin yeni FPS oyunu bir hayli farklı bir şekilde çıkış yapmıştı.

Genel olarak yüksek kaliteli oyunlar Steam platformunda satışa sunuluyor, buna ek olarak Electronic Arts ve Ubisoft gibi firmalar kendi geliştirdikleri oyunlarını kendi dijital oyun platformlarında yayınlıyorlar. Fakat Destiny 2, Blizzard'ın oyun platformu Battle.net üzerinden satışa sunulmasıyla dikkatleri üzerine toplamıştı; çünkü daha önceden bu platformda Blizzard'ın geliştirdiği oyunlar dışında herhangi bir oyun satışa sunulmamıştı. Bu durumun küçük bir dezavantajı var, Steam'de bir oyunu satın aldığınızda kısa bir süreliğine deneyebiliyor, memnun kalmazsanız oyunu iade edebiliyorsunuz. Battle.net'te ise böyle bir durum söz konusu değil. Bu da Destiny 2 satın almayı düşünen oyuncular için büyük bir eksiklik.

Yüksek fiyatlı bir oyunu satın almadan önce ister istemez oyunu görmek, denemek, nasıl bir tecrübe yaşatacağını bilmek istiyoruz. Destiny 2 için böyle bir imkanın olmaması oyunun satışlarını da aşağı çekebilecek bir durum. İşte bu nedenle Bungie'nin bir Destiny 2 demo sürümü yayınlama niyetinde olduğu iddiası ortaya atıldı. Hatırlanacağı üzere ilk Destiny oyununda kısıtlı bir deneme sürümü mevcuttu. Destiny 2'de ise demo yayınlanmaması bu anlamda biraz garip olabilir.

Ortaya atılan iddiaların kaynağı oyuna eklenen yeni bir amblem. Mentor of Light adlı bu amblemin oyunun demo sürümünü tamamlayan oyunculara hediye edileceği bilgisi veriliyor. Bungie, henüz konu hakkında açıklama yapmadı. Demo sürümleri oyunların çıkış tarihinden sonra yayınlansalar bile oyun satışlarını katkıda bulunabiliyorlar. Benzer bir durumu 2000'li yılların başında Diablo 2 ile yaşamıştım. Oyun çıktıktan çok uzun bir süre sonra yayınlanan Diablo 2 demosunu indirdikten sonra oyuna bayılmış, sonrasında oyunu satın alarak ömrümün önemli bir bölümünü Diablo 2 oynayarak geçirmiştim.