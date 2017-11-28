Destiny 2 Demosu Yarın Çıkıyor!

Eğer Destiny 2'yi yüksek fiyatı nedeniyle satın alamadıysanız ve oyunun nasıl bir tecrübe yaşatacağını merak ediyorsanız size güzel bir haberimiz var; Destiny 2 demo sürümü yarın tüm oyunculara dağıtılmaya başlanacak.

Hatırlayacağınız üzere kısa bir süre önce sizlerle Destiny 2 için bir demo sürümü yayınlanmasının gündemde olduğu ile ilgili söylentiler paylaşmıştık. Bu söylentiler doğru çıktı ve Activision Blizzard ve Bungie, Destiny 2'nin demo sürümünün yayınlanacağını resmi olarak doğruladı.

Yarın, yani 29 Kasım 2017 tarihinde erişime açılacak Destiny 2 demosu sayesinde oyuncular oyundaki 2 farklı bölgeyi ziyaret edebilecekler. Bu bölgelerden ilki European Dead Zone, diğeri ise Saturn gezegeninin bir uydusu olan Titan olacak. Destiny 2 demosu sadece oyunun tek kişilik senaryo moduyla da sınırlı kalmayacak. Oyuncular, Destiny 2'nin çok oyunculu oyun modunda klanlara katılabilecek, Quickplay üzerinden maçlara çıkabilecek. Online oyun modundaki kısıtlama ise seviye sınırı olacak. Oyuncular kahramanlarını 7. seviyeye yükseltebilecekler. Eğer oyunun tam sürümünü satın almaya karar verirseniz karakter gelişiminiz tam sürüme aktarılacak ve oyuna kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Destiny 2 demosu Blizzard'ın dijital oyun platformu Battle.net üzerinden ya da Battle.net Launcher adlı masaüstü yazılımı üzerinden indirilebilecek.