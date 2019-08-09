Destiny 2, Ekim Ayında Steam Mağazasına Gelecek!

Amerika menşeli geliştirici stüdyo Bungie, bugün Steam kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru yaptı. Destiny 2, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren artık Steam mağazası üzerinden satılacak.

İlk olarak Halo serisi ile tanıdığımız Bungie, 2007 yılında Microsoft ile yollarını ayırmış ve 2010 yılında Activision Blizzard ile on yılı kapsayacak bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmaya bağlı olarak Destiny ve Destiny 2 oyunları ile karşımıza çıkmıştı. Önümüzdeki senenin nisan ayında bu anlaşma sona erecek ama geliştirici stüdyo bunu biraz öne almıştı. Bu yılın başlarında yaptığı açıklama neticesinde Activision Blizzard ile yaptığı anlaşmayı sona erdireceğini duyurmuştu.

Duyuru kapsamında Bungie, Activision Blizzard ile yolların ayrılmasından sonra Destiny serisinden sorumlu tek şirket olacağını ve Destiny 2 oyununun Battle.net'ten Steam mağazasına geçişinin gerçekleştirileceğini müjdelemişti. Zaten Activision Blizzard'ın artık oyun üzerinde herhangi bir kontrolü olmayacağı ve Battle.net'in de ağırlıklı olarak Blizzard oyunlarını kapsamakta olduğunu düşünecek olursa, Destiny 2 oyununun Steam mağazasına gelmesinde herhangi bir sakınca olmayacaktır.

Peki oyun Steam mağazasına ne zaman gelecek? Bungie tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, bu geçiş 1 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bunun öncesinde 20 Ağustos 2019 tarihinde getirilecek olan Cross-Save ve Steam entegrasyonu ile karakter(ler)inizi ve kaydettiğiniz aşamayı Steam tarafına taşıyabileceksiniz.

Bu arada, 1 Ekim 2019 tarihinin aynı zamanda Destiny 2 oyununun Free-to-Play versiyonunun ve yeni genişletme paketi olan Shadowkeep'in de çıkış tarihi olduğunu söyleyelim. Geliştirici stüdyo için oldukça hareketli bir gün olacakmış gibi görünüyor. Yeni gelişmeler için takipte olacağız.