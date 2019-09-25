Destiny 2: Shadowkeep Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Destiny 2 oyununun yeni genişletme paketi Destiny 2: Shadowkeep, 1 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak. Bungie bunu kutlamak amacıyla güzel bir çıkış fragmanı yayınladı.

Bu paket esasında 17 Eylül 2019 tarihinde yayınlanmış olacaktı ama Activision ile ayrılan yollar sonrasında serinin kontrolünü devralan geliştirici stüdyo, iki hafta kadar erteleme kararı almıştı.

Destiny 2: Shadowkeep, Eris Morn'in talebiyle üzerine aya geri dönen Young Wolf'un hikayesini konu alacak. Güvenli olan son şehrin kahramanları dikkatlerini Vanguard'ın ötesine vermişken ayda Crota, the Eater of Hope, Skolas, Taniks, Scarred ve daha birçok eski şeytan uyanmıştır. Biz ise bu şeytanların kökünü kurutmak için aya geri döneceğiz.

Genişletme paketinin yayınlanmasıyla yeni görevler, yeni PvE mekanları, yeni PvP haritaları, yeni silahlar, yeni zırhlar, yeni Exotic teçhizatlar, yeni bir Raid ve daha birçok yeni içerik oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca revize edilmiş zırh sistemi gibi radikal değişikliklerin de olacağını söyleyelim.

Destiny 2: Shadowkeep için önceki genişletme paketlerine ihtiyacınızın olmadığını söylemeden geçmeyelim.

Son olarak, 1 Ekim 2019 tarihinde aynı zamanda Destiny 2 oyununun Free-to-Play versiyonunun da yayınlanacağını hatırlatalım. Destiny 2: New Light adı altında yayınlanacak olan bu versiyonda, ana oyuna ek olarak ilk iki genişletme paketi olan Curse of Osiris ve Warmind içerikleri, PvP haritaları, PvE ve PvP karşımıyla oluşturulan Gambit modu dahil birçok içerik bulunacak. Ayrıca Tangled Shore, Dreaming City ve Moon mekanlarına erişim sağlayabileceksiniz.