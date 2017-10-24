Destiny 2, Şimdiden 2017'nin En Çok Satan Oyunu Oldu

Birçok FPS oyuncusunun dört gözle beklediği Destiny 2, yakın bir zaman önce konsollar için piyasaya sürülmüştü. Bungie tarafından geliştirilen oyun, PC platformuna çıkmadan önce 2017’de çıkmış bütün oyunlardan daha fazla satmayı başardı.

Yıllar yılı Microsoft ile ortak çalışan ve bizlere Halo serisini sunan Bungie, birinci şahıs nişancı oyunlarında unutulmaz bir iz bırakmayı başarmıştı. Buna rağmen stüdyo, beklenmedik bir karar alarak Microsoft ile yollarını ayırmış ve kendi başına devam edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden de Activision ortaklığıyla geliştirilen Destiny serisinin ilk oyunu gün yüzüne çıkmıştı. Her ne kadar tam bir MMOFPS oyunu olmasa da bu türe doğru yanaşan özellikleri bulunan ve kendine has evreniyle çok beğenilen Destiny, ikinci oyunun kapılarını da aralamış ve yapılan çeşitli geliştirmelerin ardından mükemmel başka bir oyunun bizlerle buluşmasını da sağlamıştı.

Yine Bungie ve Activision ortaklığının eseri olan Destiny 2, 6 Eylül 2017’de Playstation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanmıştı. Konsollar için çıkmasının üzerinden çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen Destiny 2 büyük bir başarının altına imza attı ve 2017’nin en çok satan oyunu oldu. Üstelik bu başarıyı PC platformu için çıkmadan önce elde ettiğini de hatırlatalım.

24 Ekim’de yani bugün itibarıyla Destiny 2’nin PC oyuncularıyla buluşmasının ardından satışların çok yukarılara çıkacağı şimdiden tahmin edilirken, kasım ve aralık ayında çıkacak yüksek bütçeli oyunlardan sonra listenin nasıl şekilleneceğiyse merak konusu olmaya devam ediyor.