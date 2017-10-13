Destiny 2 Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Yakın zaman önce konsollar için piyasaya sürülen Destiny 2’nin yaklaşık on gün sonra çıkacak bilgisayar sürümünün sistem gereksinimleri açıklandı. Daha önce beta döneminde açıklanan gereksinimler de böylece nihai halini almış oldu.

Halo serisini geliştiren ve bugüne kadar FPS türüne çok önemli katkılar yapan Bungie, birkaç yıl önce Microsoft ile yollarını ayırmıştı. Kendine başına nasıl bir yapım ortaya çıkaracağı merakla beklenen geliştirme stüdyosu, Activision ile yayıncılık anlaşması yaparak Destiny isimli online multiplayer FPS oyunu olarak tabir edilen bir oyunu piyasaya çıkarmıştı.

Bungie, harika oynanış dinamikleri ve grafikler yaratmış bunu da çok başarılı tasarlanmış bir evrenin içerisine yerleştirmeyi başarmıştı. Fakat stüdyo Destiny’nin hikayesini biraz üstün körü geçmiş ve bu konuda oldukça eleştiri de almıştı.

Destiny 2 ile bir önceki hatalarını tekrar etmediği görünen Bungie, çok daha iyi bir oyun ortaya çıkarmıştı. Yakın zaman önce konsol sürümü yayınlanan ve oldukça yüksek inceleme puanları alan Destiny 2, 24 Ekim itibarıyla PC platformu için de yayınlanacak. Daha önce oyunun beta döneminde açıklanan sistem gereksinimlerindeyse değişikliğe giden Bungie tarafından yayınlanan yeni sistem gereksinimlerse şöyle:

Destiny 2 Sistem Gereksinimleri:

Destiny 2 Minimum sistem gereksinimleri

CPU: Intel: Core i3-3250 ya da AMD: FX-4350

Intel: Core i3-3250 ya da AMD: FX-4350 GPU : NVIDIA: GeForce GTX 660 2 GB ya da GTX 1050 / AMD: Radeon HD 7850 2 GB

: NVIDIA: GeForce GTX 660 2 GB ya da GTX 1050 / AMD: Radeon HD 7850 2 GB DirextX: 11 uyumlu ya da eş değeri

11 uyumlu ya da eş değeri HDD: 60 GB boş alan

60 GB boş alan RAM: 6 GB

Destiny 2 Tavsiye edilen sistem gereksinimleri