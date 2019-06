Destiny 2 Ücretsiz Oldu, Hemen İndirin!

İlk tanıtıldığı dönemde beklenen heyecanı sağlayamayan Destiny 2 DLC, güncelleme ve hata düzeltmeleri aldıkça daha oynanabilir hale gelmişti. Fakat Activison ile yolları ayrılan geliştirici Bungie, Destiny 2'yi ücretsiz hale getiriyor.

Daha önceden de Destiny 2'yi kısa süreliğine ücretsiz yapan Bungie, artık oyunu tamamen ücretsiz yapma kararı aldı. Stüdyo, Destiny 2'yi ücretsiz olarak indirmeye sunacak ve bundan sonra oyunun ismini "Destiny: New Light” olarak değiştirecek. 17 Eylül'de indirmeye açık hale gelmesi planlanan yapımın oynanış olarak değişeceği aktarıldı.

17 Eylül'e kadar sürecek olan genişlemelerin tümü temel ve ücretsiz deneyimin bir parçası olacakken yaklaşan Shadowkeep dahil gelecekteki genişlemeler ise ücretli şekilde kullanıcılara sunulacak. Bunun haricinde Steam'e de geleceği belirtilen Destiny 2, Cross Save sayesinde farklı platformlarda tek hesap kullanmayı mümkün kılacak.

Destiny 2'yi Ücretliyken Alanlara Ne Olacak?

Şu anda satıştan kaldırılan ve 17 Eylül'e kadar oynanması mümkün olmayan oyunu daha önceden satın alanlar bu bilgilerden biraz rahatsız olabilir. Ancak geliştirici Bungie'nin eski hesaplara çeşitli karakterler ve hediyeler dağıtacağı da söylentiler arasında. Bungie tarafından yapılan açıklama şu şekilde: