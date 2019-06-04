'Destiny 2' Yeni Bölümlerle Geliyor!

Destiny 2, Halo serisinin de geliştiricisi olan Bungie tarafından geliştirilen, birinci şahıs (first-person) oynanışına sahip paylaşımlı dünyada geçen bir silahlı oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyun daha önce Activision tarafından yayınlanıyordu ancak satışların düşük kalmasından dolayı Activision ile yollar ayrıldı ve oyun bağımsız bir girişime dönüştü.

Destiny 2’nin bağımsız bir yapıma dönüşmesinden bu yana oyun hakkında çok fazla şey duymadık. Ancak oyunla ilgili hala yeni planların yapıldığını söyleyebiliriz. Destiny 2’nin yeni büyük ek paketinin E3 2019’da gelmesi bekleniyordu ancak şimdilerde oyunun yeni bölümlerinin varlığı (raid) ortaya çıktı.

Yeni bölümlerle ilgili biraz ip ucu verecek olursak, "Leviathan’ın karnının derinliklerinde, Calus'un eski ‘Sadıklarından’ birisi, ‘Yükselen Kovan’ kalıntısı karşısında aklını yitirdi. Onu durdurmak senin elinde olacak!" diye bir giriş yapabiliriz.

Destiny 2’nin yeni dönemi 4 Haziran’da başlayacak ancak söz konusu yeni bölümlerin bu tarihte mi hazır olacağı yoksa bunun için birkaç hafta daha mı beklemek gerekeceği henüz bilinmiyor. Her ne şekilde olursa olsun oyun oldukça fantastik görünüyor ve oyunseverler de heyecanla bekliyor.