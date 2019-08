Destroy All Humans!'ın Özel Sürümleri Duyuruldu

THQ Nordic Destroy All Humans! oyununun yeniden yapım versiyonu E3 2019 öncesinde duyurmuştu. Pandemic Studios yerine Black Forest Games tarafından geliştirilmekte olan yeni versiyon, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 2020 yılı içerisinde satışa sunulacak. Avusturya menşeli yayıncı, Destroy All Humans! için yaptığı yeni açıklamada standarta ek olarak özel sürümlerinde olacağını duyurdu.

Oyun iki farklı özel sürümle satışa sunulacak: Crypto-137 Sürümü ve DNA Koleksiyoncu Sürümü. Her iki sürümün de içerik olarak oldukça hoş olduklarını söyleyelim. Öncelikle DNA Koleksiyoncu Sürümü, standart oyuna ek olarak yirmi üç santimetrelik Crypto'N'Cow aksiyon figürü, anahtarlık, altı baskı resim, stres oyuncağı ve oyun içi tüm Crypto görünümlerine doğrudan erişim hakkı bulunuyor.

Crypto-137 Sürümü ise, bir farkla DNA Koleksiyoncu Sürümü içeriğinin tamamını barındırıyor. O da Crypto'N'Cow aksiyon figürü. Bunun yerine THQ Nordic bu sürümü alacak olanlara altmış santimetrelik Crypto-137 aksiyon figürü sunacak. Ayrıca Crypto şeklinde bir de sırt çantası bulunacak.

Eğer Destroy All Human! oyununun bu iki özel sürümü bir görmeyi isterseniz, THQ Nordic iki ayrı fragman hazırlamış. Aşağıdan izleyebilirsiniz.