Destroy All Humans!'ın PAX East 2020 Oynanış Videosu Yayınlandı

Pandemic Studios tarafından geliştirilmiş ve 2005 yılında satışa sunulmuş olan Destroy All Humans! oyununun yeniden yapımı E3 2019 sırasında duyurulmuştu. Black Forest Games tarafından geliştirilmekte olan yeni versiyon THQ Nordic tarafından yayınlanacak. PAX East 2020 festivali sırasında Destroy All Humans! ile ilgili yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

On dört buçuk dakikaya yakın uzunluğu olan oynanış videosunda Turnipseed Farm bölümü gösteriliyor. Genel olarak keyif verici olduğu her halinden belli olan oynanış kısmında ayrıca Psychokinesis, Zap-O-Matic, Jetpack, Focus Lock, Focus Switch ve Extract Brain gibi oyunda kullanabileceğiniz özellikler ve yetenekleri görme fırsatı oluyor.

Psychokinesis ile etraftaki şeyleri tutup fırlatabiliyor, Zap-O-Matic ile önünüze geleni öldürebiliyor, Extract Brain ile işaretlediğiniz bir insandan DNA aktarımı yapabiliyor, Focus Lock ile tahmin edebileceğiniz üzere belirli bir hedefe kilitlenebiliyorken Focus Switch ile de iki hedef arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Jetpack ise uçmaya yarıyor.

Destroy All Humans! PAX East 2020 oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Destroy All Humans! konusu

Soğuk Savaş dönemindeki yaratık istilası filmlerinin parodisi olarak geliştirilen oyun, 1959 yıllarında geçiyor. Oyunun konusuna göre ana karakterimiz Cryptosporidium 137, selefi Cryptosporidium 136'yı bulması için dünyaya gönderiliyor. Cryptosporidium 136, Orthopox 13 tarafından ırkının yok olmasını önlemek amacıyla insan beyninin köklerinde bulunan Furon DNA toplaması için gönderilmişti. Görevin başarılı olması için de Majestic isimli Amerikan hükümeti tarafından kurulmuş olan karanlık bir örgütü yok etmesi gerekecek.