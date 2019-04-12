Destroyer, Borderlands 3'te Geri Dönebilir

2014 yılında çıkmış olan Borderlands: The Pre-Sequel sonrasında derin bir sessizliğe gömülmüş olan seri, PAX East 2019 ile bu uykusundan uyanmıştı. Şu sıralarda da Borderlands 3 oyun dünyasının gündeminden düşmemeye devam ediyor. Gearbox Software ise ilginin fazla olmasından dolayı memnun olmalı ki oyuncular tarafından keşfedilmeyi bekleyen küçük ipuçları ile bunu devam ettirmek istiyor. İşte bu ipuçlarından bir tanesi de Twitch kanalında saklıymış.

1 Mayıs 2019 tarihinde ilk oynanış gösteriminin yapılacağı Twitch hesabının çevrimdışı durumu için fon resmi olarak Borderlands 3 oyununun kutu tasarımı kullanılıyor. Youtuber Joltzdude139 ise bu tasarımda çok ince iki ayrıntının gizli olduğunu keşfetmiş. Ancak bunun için deyim yerindeyse kullanılan resmin içine girmeniz gerekiyor. Fazlaca yakınlaştırma yaptığınız zaman, ortadaki karakterin iki yanında mors kodları olduğu görülüyor. Bu kodlar çözüldüğünde ise "İlk Vault Hunter nerede?" ve "Destroyer kim?" soruları ortaya çıkıyor.

Destroyer, ilk Borderlands oyununun sonunda savaştığımız düşmandı. Dokunaçları ve kocaman gözü ile Lovecraft görünümlü bu yaratık, oyunun geçtiği zamandan epey bir süre önce Eridian'lar tarafından Vault'a hapsedilmişti. Borderlands: The Pre-Sequel oyununda ise Handsome Jack, bu yaratığın gözünü bir şekilde almış ve onu güçlü Eye of Helios silahına dönüştürmüştü. Peki Borderlands 3 oyununun kapağındaki mors kodunda adı neden geçiyor? Öldüğünü sandığımız Destroyer, acaba devam oyunu ile bir şekilde geri mi dönecek ki?

Öte yandan, diğer "İlk Vault Hunter nerede?" sorusu üzerine de Reddit sitesinde tartışmalar ve tahminler yapılmaya devam ediliyor. Çoğunluğun hemfikir olduğu isim ise Patricia Tannis. Kendisi birinci ve ikinci oyunda karşımıza çıkmıştı. Gizemli Vault hakkındaki detayları ortaya çıkartmak için Dahl Corporation tarafından işe alınmış olan araştırmacı, bilim insanı ve arkeolog. Hal böyle olunca da kendisi birinci olağan şüpheli konumuna yükseliyor ama bu ve Destroyer'ın kim olduğu sorularını ancak oyunu oynayarak öğrenebilecekmişiz gibi görünüyor. Tabii ki öncesinde bir kaza yaşanmazsa.