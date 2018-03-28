Detay Maxinet Nedir? Güvenli mi? Yoksa Saadet Zinciri mi?

Son dönemde sayısı bir hayli artan saadet zincirlerine bir yenisi daha eklenmiş olabilir. Detay Maxinet isimli sistem, size bir bilgisayar veriyor ve sadece bilgisayarı açık tutarak para kazanabileceğinizi vaat ediyor. İşte tüm detaylar:

1 milyar TL'lik vurgun ile tüm Türkiye'nin gündeminde olan Çiftlik Bank, pek çok dolandırıcının da internete yönelmesini sağladı. İnternet üzerinden insanları kandırmayı amaçlayan ve hedefinde dolandırıcılık olan sistemlerin sayısı günden güne artarken, bir hafta içerisinde 35 bin kadar üye toplayan Detay Maxinet, bir hayli ilgi çekmeyi başardı. Üyesine bir bilgisayar veren ve yalnızca bu bilgisayarı açık bırakmasını isteyen Detay Maxinet'in, üyelik sisteminin paralı olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Üç ayrı üyelik paketine sahip olan sistemin en ucuzu Gümüş adıyla sunuluyor ve fiyatı 590 dolar civarında. Günlük sekiz saat kadar bilgisayarı açık bırakmanız istenen bu üyeliğin vaat ettiği kazanç ise aylık 120 dolar, yıllık 1400 dolar olarak belirtiliyor. Bir diğer üyelik paketi olan Altın için 1534 dolar isteniyor. Bilgisayarı 14 saat kadar açık bırakmanız karşılığında aylık 420 dolar, yıllık ise 5110 dolar ödeneceği ifade ediliyor.

En yüksek paket olan Platin üyelikte 2242 dolar isteniyor. Bu ücreti ödedikten sonra bilgisayarı hiç kapatmamanız gerekiyor. Bunun karşılığında da aylık 600 dolar, yıllık 7300 dolar verileceği söyleniyor. Ayrıca yeni üye getiren kullanıcılara belli bir kazanç oranı olacağı ve zamanla bu kişilerin takım kurabileceğine vurgu yapılıyor.

Hala yayın hayatına devam eden Detay Maxinet hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bu sistemin bir saadet zinciri olduğunu iddia eden Bakanlık, şirketin kapatılması için savcılığa başvururken aynı zamanda BTK’ya yazı yazmayı planlıyor.