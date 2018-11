Detective Pikachu Filmi İçin İlk Fragman Yayınlandı

Pokémon hayranlarının dört gözle beklediği yapımlardan bir tanesi olan Pokémon Detective Pikachu filmi için ilk fragman yayınlandı. Pokémon’ları gerçek oyuncularla buluşturacak olan filmin fragmanıysa oldukça beğenildi.

Pokémon serisi 1996 yılında Nintendo Game Boy için yayınlanan Pokémon Red and Green isimli oyunla başlamıştı. Oyunların yakaladığı muazzam başarının ardından oyun animeye dönüştürülmüş, bütün dünyada en çok izlenen aniemlerden bir tanesi olmuştu. Red and Green’den sonra 18 farklı oyunla daha Nintendo sevenlerin karşısına çıkan Pokémon oyunlarının arasında en ilginç temaya sahip olan oyun ise kuşkusuz Detective Pikachu ismi verilen oyundu. 2016 yılında Creatures Inc tarafından yapılan ve The Pokémon Company tarafından yayınlanan Detective Pikachu, diğer Pikachu’lara göre güçsüz olmasına karşın çok daha akıllı olan bir Pikachu ile Tim Goodman isimli çocuğun başından geçenleri anlatıyordu.

Oyunda bütün Pokémon’lar konuşabiliyorlar; ancak onları sadece Tim Goodman anlayabiliyordu. Tim’in bu özelliğinin ortaya çıkmasıyla macera başlıyor, Pikachu ve Tim birlikte diğer Pokémon’ların da dahil olduğu inanılmaz bir macera atılıyorlardı.

Pokémon Detective Pikachu filmiyse benzer bir hikayeden hareketle hazırlanmasının yanı sıra bugüne kadar gerçek oyuncuların da içinde olduğu ilk Pokémon filmi olmasıyla dikkatleri çekiyor. Nintendo 3DS için çıkan oyundakine benzer şekilde 21 yaşındaki Tim Goodman ve Pikachu’nun diğer Pokémon’ları sorgulamaları üzerine kurulu, eğlence ve aksiyon dolu bir senaryoya sahip olan filmin tanıtım videosunuysa hemen yukarından izleyebilirsiniz. Beğenip beğenmediğinizi ise aşağıdaki oylamaya katılarak bizlere aktarabilirsiniz.