Detroit Otomobil Fuarı’nda Otomobiller Yerine Coronavirüs Hastaları Olacak

Görünüşe göre coronavirüs’ün (Covid-19) kurbanlarından biri de Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı (NAIAS) oldu. Çünkü birçok yayın, salgının giderek büyümesi nedeniyle etkinliğin iptal edildiğini belirtiyor. Detroit Otomobil Fuarı organizatörleri, etkinliğin iptal edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, Ford ve GM etkinliğin iptal edileceğine dair haberleri doğruladı.

Detroit News’e konuşan Ford’un baş iletişim görevlisi Mark Truby, “NAIAS organizatörlerinin erteleme kararına tam destek veriyoruz. Toplumumuzun sağlığı ve güvenliği bizim birinci önceliğimizdir. 2021’de fuarın geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Birbirinden iddialı ve şık görünümlü yeni otomobillere ev sahipliği yapmak yerine, TCF Merkezi Covid-19 hastalarını tedavi etmek için geçici bir hastaneye dönüştürülecek. Bir Facebook gönderisinde, Detroit Bölgesi ABD Ordusu Mühendisler Birliği, Michigan Ulusal Muhafızları’nın yanı sıra eyalet ve federal kurumların, büyük kompleksin hastalar için alternatif bakım tesisine nasıl dönüştürüleceğini planlamak için dün TCF Merkezi'ni ziyaret ettiğini doğruladı.

Michigan’ın güneydoğusundaki bazı hastanelerin neredeyse maksimum kapasiteye ulaşmasının ardından birkaç gündür, eyalette böyle bir karar alınabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı. 4.650 vakanın ve 111 ölümün tespit edildiği Michigan’da durum giderek kritikleşiyor. Bu rakamlar endişe verici bir şekilde büyümeye devam ediyor ve Başkan Donald Trump'ın Cumartesi günü Michigan’ı büyük bir afet bölgesi ilan etmesinin nedenlerinden biri de bu.

Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nın Haziran ayında düzenlenmesi planlanmıştı ve etkinlik ilk kez yaz aylarında yapılacaktı. Fuarda Volkswagen’in ID.4 adlı yeni elektrikli otomobili gibi merakla beklenen yeni araçların tanıtılması planlanıyordu. Detroit News’e konuşan GM’in iletişim ve kurumsal operasyonlar genel müdürü Terry Rhadigan da, “Fuarda kesinlikle yeni modeller tanıtacaktık.” ifadelerini kullandı.

Detroit Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesi kararı, Cenevre Otomobil Fuarı’nın son anda iptal edilmesinden sonra geldi. Ayrıca Coronavirüs krizi nedeniyle, Pekin ve New York otomobil fuarları ve Goodwood Hız Festivali de ertelendi.