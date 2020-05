Deus Ex GO Ücretsiz Olarak Android ve iOS'te

Ünlü Deux Ex serisinin mobil oyunu olan Deus Ex GO, sınırlı bir süreliğine App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak sunuldu. Eğer bulmaca odaklı oyunları seviyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın.

1975 yılındaki kuruluşundan bu yana geçen kırk dört yıllık süreçte oyun dünyasına birçok klasik kazandırmıştı, Square Enix. Bunların arasında Deus Ex de bulunuyor. Ion Storm tarafından geliştirilen ilk oyun, 2000 yılında Eidos Interactive tarafından satışa sunulmuştu. 2009 yılında Eidos Interactive Square Enix tarafından satın alınınca, haliyle serinin hakları da Japonya menşeli yayıncıya geçmişti.

Deus Ex serisinin oyunları ağırlıklı olarak konsollar ve bilgisayarlar için geliştirilmiş olsa da, 2013 yılında çıkan Deus Ex: The Fall ve 2016 yılında çıkan Deus Ex GO adında iki de mobil cihaz oyunu bulunuyor. Bu iki oyunun PC için de satışa sunulduklarını söyleyeyim. Eğer Android veya iOS kullanıcısıysanız, Deus Ex GO sınırlı bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sunuldu.

Ücretsiz Deus Ex GO Fırsatını Kaçırmayın

App Store üzerinden 35 TL ve Google Play üzerinden de 43 TL ödeyerek satın alabileceğiniz oyunu 1 - 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında tek kuruş ödemeden cihazınıza indirebilirsiniz. Bir defa indirdiğiniz zaman, kalıcı olarak sizin olacak ve kampanya bitiminden sonra da oynamaya devam edebileceksiniz. Android kullanıcısıysanız, cihazınızın yazılımının en aşağı 4.2 olması gerekiyor. iOS tarafında ise en aşağı iPhone 4S destekleniyor.

Deus Ex GO, oynanış olarak Hitman GO ve Lara Croft GO oyunları ile benzerlik gösteriyor. Sıra tabanlı ve mantığa dayalı bulmacaları çözerek ilerleyeceğini hikaye boyunca yine Adam Jensen rolünde olacaksınız. İlerleyişiniz boyunca sadece çözülmeyi bekleyen bulmacalar ile değil, gizlilik dahil stratejik hamleler ile aşmanız gereken birçok düşman da çıkacak.